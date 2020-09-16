Взрыв и столб огня: в итальянском порту Анкона горят склады (видео)

Сообщений о жертвах пока не поступало

Крупный пожар вспыхнул в порту Анкона, на Адриатическом побережье Италии. Очевидцы рассказывают, что вначале прогремел взрыв, в небо поднялся столб пламени и дыма.

По предварительным данным местных властей, обошлось без жертв. Пожарные сообщают, что сигнал об инциденте поступил вскоре после полуночи.

На территории вблизи порта Анконы горят несколько крупных складов. С огнем борются 16 пожарных расчетов. Причины ЧП выясняются, передает агентство Reuters.

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