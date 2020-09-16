Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности" при мирном уходе

"И даже больше"

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пообещала, что действующий глава государства Александр Лукашенко сможет рассчитывать на личную безопасность, если мирно покинет занимаемый пост.

"Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", - заявила Тихановская.

Она добавила, что Лукашенко в случае мирного ухода с должности получит "даже больше", чем просто гарантии безопасности, передает LB.ua.

Согласно официальным данным, на президентских выборах 2020 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовало 10,1% населения. После окончания голосования в стране начались протестные акции, люди подозревают власть в фальсификации результатов выборов. Сама Тихановская покинула республику после объявления результатов голосования, сейчас политик находится в Литве.

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