Сергунина: более 5,7 тыс. программ провели для гостей ВДНХ летом

Все мероприятия прошли с учетом всех необходимых мер безопасности из-за коронавируса

Свыше 5,7 тысячи культурных, образовательных и спортивных программ прошло за лето на площадках ВДНХ. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

С начала лета там отметили День семьи, любви и верности, День российского флага, День российского кино. В июле на ВДНХ стартовал танцевальный сезон, а летом для любителей спорта были организованы тренировки на свежем воздухе. Также для посетителей подготовили три новых самостоятельных тематических маршрута: "ВДНХ в цветах", "За вдохновением" и "Природный мир ВДНХ".

Для удобства посетителей по территории ВДНХ начали ходить бесплатные электробусы.

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