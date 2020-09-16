Петросян впервые показал полугодовалого сына от Брухуновой

Ранее юморист не публиковал снимков наследника

Евгений Петросян в свой 75 день рождения показал поклонникам своего полугодовалого сына от Татьяны Брухуновой. Наследника юморист назвал Ваганом.

Пара долгое время не афишировала рождение ребенка. При этом супруги не опровергали информацию о пополнении в семействе. По некоторым данным, Петросян и Брухунова воспользовались услугами суррогатной матери, которая выносила мальчика.

С марта месяца новоявленных родителей не видели на прогулке с коляской и уж тем более с ребенком. Однако в честь своего 75-летия Петросян приоткрыл завесу тайны и разместил в Instagram свою фотографию с малышом на руках.

"А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!" - подписал снимок юморист.

Петросян и Брухунова тайно поженились в конце прошлого года. Юморист ушел к молодой помощнице от Елены Степаненко, с которой прожил в браке больше 30 лет. Поклонники артиста отмечают, что новые отношения пошли ему на пользу – мужчина сменил стиль, начал следить за здоровьем и интересоваться спортом.

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