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В Геленджике из-за засухи ввели жесткие ограничения подачи воды

11:41
  • среда
  • 16 сентября 2020

Вода из кранов жителей льется всего полтора часа в день

В Геленджике ввели жёсткие ограничения водоснабжения. Вода попадает в дома всего на полтора часа в сутки, передает "ТВ Центр".

Причиной кризиса стала жаркая погода, которая давно установилась в городе. Местное водохранилище подпитывалось только дождями, и под палящим солнцем полностью высохло. Подавать воду стали из озера, но и оно спустя месяц иссякло. Остановлена работа большинства скважин. Оставшиеся ресурсы - власти призвали расходовать экономно.

Такой дефицит - не редкость для региона. Единственный водопровод уже давно выработал свой ресурс, а объем потребления значительно вырос.

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