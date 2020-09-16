Давление на милицию и судей: белорусская оппозиция поменяла тактику

Участники митингов пытаются сорвать со стражей порядка маски и сфотографировать

В Белоруссии задержаны подозреваемые в распространении личных данных сотрудников милиции и судей. Как сообщают в МИД республики, указанные лица печатали листовки с целью оказать психологическое давление на правоохранителей и госслужащих. Новые методы оппозиции власть называет преступными. А одному из лидеров протестов в среду будет предъявлено официальное обвинение.

Белорусская оппозиция меняет тактику. Почти в каждой уличной стычке с милиционерами протестующие теперь пытаются сорвать с милиционеров маски. Сфотографировать лица на телефон. И отправить снимок в мессенджеры. Провокаторы собирают все сведения о силовиках в единую базу данных. Такой аналог сайта украинских радикалов "Миротворец". Только название другое - "Террористы Беларуси — имена, адреса, родственники". Методы оппозиции все больше напоминают те, что использовал киевский майдан.

По "кричалке" становится ясно, какой тон протестам на самом деле собираются задавать оппозиционеры. Эти фотографии и видео публикуют белорусские журналисты. В бассейне плещется весь цвет молодежного крыла так называемого координационного совета. Костяк блока, рассказывают в своем расследовании репортёры белорусского телевидения, составляют люди, вернувшиеся в страну из Европы и США. Где учились или работали.

"Они больше возвращаются с прозападным взглядом на существующий политический процесс в республике Беларусь. Они действительно будут больше заинтересованы, скажем так, в получении одобрения со стороны Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, просто потому что эти люди поучаствовали в их программах они являются одними из проводников их влияния", - рассказал директор Центра изучения внешней политики и безопасности Денис Буконкин.

Главный проводник - Светлана Тихановская - в Вильнюсе. Пообещала Лукашенко неприкосновенность, если тот добровольно уйдёт в отставку. Тихановская уже не стесняется называть себя главой государства. Литва и Польша признали ее президентом Белоруссии. Но при этом на западе упорно отрицают факт вмешательства во внутренние дела страны.

"Они озвучивают то, что им говорят из Вашингтона, вообще в этой ситуации меня поражает даже не Польша или Литва, они предсказуемы, а наглость наших заокеанских и западных партнеров, все-таки называть президентом страны человека, который получил 10 процентов на выборах, такой наглости, честно говоря, еще нигде не было", - говорит политолог Вячеслав Никонов.

Ближайшей соратнице Тихановской - Марии Колесниковой - сегодня предъявят обвинение. Прокуратура подозревает Колесникову в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии. И возбудила против нее уголовное дело.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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