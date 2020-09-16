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Израиль атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа

12:10
  • среда
  • 16 сентября 2020

Ранее со стороны Палестины были выпущены ракеты по городу Ашдод

Серию авиаударов по сектору Газа нанесли ВВС Израиля. Атаке подверглись объекты движения ХАМАС. В частности, военный комплекс и завод по производству оружия.

Как сообщается, это стало ответом на обстрелы израильской территории со стороны Палестины. Минувшей ночью по городу Ашдод выпущено 15 ракет, передает "ТВ Центр".

Очередное обострение ближневосточного конфликта проходит на фоне нормализации отношений между Израилем и его недавними врагами - Бахрейном и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Соглашение о взаимном признании подписано накануне в Вашингтоне.

В Палестине такой шаг арабских государств называют предательством. Митинги протеста прошли напротив Белого дома и в столице автономии.

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