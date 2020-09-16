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Полиция в Подмосковье нашла мать оставленного на лавочке младенца

10:07
  • среда
  • 16 сентября 2020

Ребенка доставили в больницу

Полицейские нашли женщину, которая оставила месячного младенца на лавочке в подмосковных Люберцах. Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств инцидента, по ее результатам будет принято решение, сообщила глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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"Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и доставили в отдел полиции 32-летнюю местную жительницу - мать новорожденной девочки, обнаруженной сегодня на лавочке у подъезда дома", - сказала Петрова журналистам.

Сообщение в полицию поступило около 5 часов утра. На лавочке возле одного из домов на улице Поселок Калинина в Люберцах нашли новорожденную девочку. Медики определили, что ребенку не исполнилось и месяца. Девочку доставили в больницу, передает ТАСС.

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