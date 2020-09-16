В России резко вырастут цены на сигареты из-за коронавируса

Минфин предлагает поднять акциз сразу на 20%

В России в 2021 году ставка акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты может вырасти сразу на 20 процентов. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс подготовило Министерство финансов. Рост акцизов приведет к увеличению стоимости табачных изделий в рознице.

Действующая редакция Налогового кодекса предусматривает увеличение ставки акциза на четыре процента. Повышение на 20% даст возможность обеспечить выполнение социальных обязательств государством в условиях роста бюджетных расходов из-за коронавируса, пишет РБК со ссылкой на представителя Минфина. В рознице сигареты подорожают примерно на 20 рублей – в среднем до 140 рублей за пачку.

Если изменения будут приняты, это станет самым большим повышением ставки акциза за всю историю табачной отрасли России, отмечает издание. С 2010 по 2020 год минимальная ставка акциза выросла более чем в десять раз, за это же время средняя цена пачки сигарет в рознице выросла в 4,8 раза — с 25 примерно до 120 рублей. За последние 11 лет на фоне роста акцизов потребление табака сократилось с 39 до 28%.

Однако эксперты предупреждают, что резкий рост ставки акциза может привести к увеличению доли контрафактной продукции на рынке. В Минздраве с этим не согласны. Предотвратить риски незаконной торговли табаком должна вводимая в России государственная система маркировки, заявили в ведомстве.

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