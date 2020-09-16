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Назван контент, который опасно размещать в соцсетях

10:40
  • среда
  • 16 сентября 2020

Беспечность может привести к печальным последствиям

Личная страница в соцсети способна многое рассказать о владельце, начиная от безобидных фото с отдыха и заканчивая персональными данными. Как обезопасить себя и что ни в коем случае нельзя публиковать в Интернете, рассказал эксперт Аслан Субханкулов.

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Специалист предупредил, что не стоит размещать на всеобщее обозрение снимки документов и банковских карт, билетов на отдых, геолокацию и фотографии детей. Все эти сведения могут оказаться привлекательными для мошенников.

"По информации из билетов можно определить, когда семья будет вне дома. В эти даты грабители могут проникнуть в дом или угнать семейный автомобиль. Интернет-мошенники, используя данные билетов, присылают ложные уведомления от имени авиакомпаний, которые приводят путешественников к финансовым потерям", - объяснил Субханкулов.

К негативным последствиям может привести и публикация картинок, призывающих к насилию или пропагандирующих неправомерное поведение. За такой контент может грозить административная или уголовная ответственность.

Эксперт добавил, что даже закрытый аккаунт не является гарантией полной конфиденциальности. Злоумышленники могут подписаться на аккаунт и сделать скриншот с нужной информацией или просто скачать фото, чтобы затем использовать его в своих интересах, передает агентство "Прайм".

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