В России выявили еще 5670 заболевших коронавирусом

Вылечились 5809 пациентов

В России за минувшие сутки выявили 5670 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1079519.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 750. В Подмосковье заболели еще 173 человека.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 132 человека с коронавирусом. Из них 10 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 18917 человек.

Вылечились от коронавируса 5809 человек, в том числе в Москве - 1223. Общее число выздоровевших достигло 890114.

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