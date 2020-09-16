ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школы и вузы закрыты в Анконе из-за пожара в порту

10:36
  • среда
  • 16 сентября 2020

Жителям рекомендовали не покидать дома

Власти итальянской Анконы рекомендовали жителям ограничить передвижение по городу, не открывать окна и отключить вентиляцию в квартирах. Закрыты все школы, университеты и парки. Такие шаги предприняты из-за крупного пожара, вспыхнувшего в местном порту в ночь на 16 сентября.
Взрыв и столб огня: в итальянском порту Анкона горят склады (видео)

"После крупномасштабного пожара и образовавшегося облака, последствия которого заметны на большей части города, администрация приняла решение закрыть в качестве меры предосторожности все школы и вузы на сегодня", - говорится в сообщении администрации. Жителей призывают держать окна закрытыми до тех пор, пока ситуацию не оценят медики.

Столб дыма виден за несколько километров от порта. По данным местных СМИ, в городе чувствуется едкий запах. Пожарные сообщают, что возгорание затронуло несколько судостроительных корпусов. На месте ЧП работают 16 пожарных команд. По последним данным, пожар локализован, работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пожар в порту в Анконы
Пожар в порту в Анконы
Пожар в порту в Анконы
Пожар в порту в Анконы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.