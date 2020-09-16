Школы и вузы закрыты в Анконе из-за пожара в порту

Жителям рекомендовали не покидать дома

Власти итальянской Анконы рекомендовали жителям ограничить передвижение по городу, не открывать окна и отключить вентиляцию в квартирах. Закрыты все школы, университеты и парки. Такие шаги предприняты из-за крупного пожара, вспыхнувшего в местном порту в ночь на 16 сентября.

"После крупномасштабного пожара и образовавшегося облака, последствия которого заметны на большей части города, администрация приняла решение закрыть в качестве меры предосторожности все школы и вузы на сегодня", - говорится в сообщении администрации. Жителей призывают держать окна закрытыми до тех пор, пока ситуацию не оценят медики.

Столб дыма виден за несколько километров от порта. По данным местных СМИ, в городе чувствуется едкий запах. Пожарные сообщают, что возгорание затронуло несколько судостроительных корпусов. На месте ЧП работают 16 пожарных команд. По последним данным, пожар локализован, работы по ликвидации возгорания продолжаются.

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