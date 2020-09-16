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Дворец гимнастики в Лужниках стал победителем премии MIPIM Awards

10:37
  • среда
  • 16 сентября 2020

Москва строит современные и опережающие время объекты

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве победил в международном конкурсе MIPIM Awards как лучший спортивный и культурный объект. Об этом сообщил Сергей Собянин, поздравив всех, кто участвовал в проектировании и строительстве здания.

Московский дворец гимнастики соперничал с такими сооружения, как китайский Guardian Art Center и английский Tottenham Hotspur Stadium.

"Красивый и удобный. Одно из главных его достоинств - многофункциональность. Там можно проводить тренировки, международные соревнования, массовые мероприятия", - написал мэр на своей странице во "ВКонтакте".

Кроме того, в финал MIPIM-2020 вышли еще четыре московских проекта, в частности благоустройство Москвы-реки и больница в Коммунарке. По мнению Собянина, это является доказательством того, что город строит современные и опережающие время объекты.

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