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Сергунина: пользователи сервиса Russpass могут получить бесплатную консультацию по телефону

11:07
  • среда
  • 16 сентября 2020

Специалисты помогут спланировать отпуск

Пользователям сервиса Russpass подскажут, как планировать отдых при помощи новой платформы. Операторы горячей линии помогут разобраться со всеми возникающими вопросами, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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"На платформе Russpass агрегируется множество предложений для туристов. Благодаря им можно познакомиться с историей и культурой, архитектурой и красотой природы разных регионов России. Москва, Петербург, Кубань, Алтайский край - выбор действительно большой. Специалисты горячей линии готовы помочь с планированием поездки или проконсультировать уже во время путешествия", - заявила она.

Благодаря сервису Russpass любой желающий может подобрать себе оптимальный маршрут, выбрать интересную экскурсию, найти дешевые билеты и забронировать гостиницу, а также многое другое. Задать интересующий вопрос можно по номеру телефона: +7 (495) 122-01-11. На короткий номер 122 принимают звонки абонентов, которые находятся в столице. Операторы отвечают на русском и английском языках, линия работает круглосуточно. Платформа начала работу в тестовом режиме с 20 июля.

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