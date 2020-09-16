ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минск оценил ущерб от протестных акций

11:13
  • среда
  • 16 сентября 2020

Прибирать за митингующими выходят более тысячи сотрудников ЖКХ

Более 1 тысячи работников ЖКХ и 80 единиц техники ежедневно выходят на улицы Минска, чтобы привести их в порядок после очередной акции протеста. Ущерб от действий митингующих в Минском горисполкоме оценили почти в 290 тысяч долларов.
В Белоруссии начались испытания "Спутник V"

"С начала несанкционированных мероприятий ущерб составил более 750 тысяч белорусских рублей. В среднем городу в обыкновенный будний день это обходится примерно в 10 тысяч белорусских рублей. Эта сумма в разы вырастает после выходных и составляет около 20-30 тысяч", - сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Минского горисполкома Владимир Лебедь.

Более тысячи сотрудников коммунального хозяйства и десятки единиц техники ежедневно направляются на незапланированные работы. Кроме уборки территории, работникам приходится устранять несанкционированные надписи на фасадах зданий, приводит слова Лебедя агентство БелТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Протесты в Минске
Протесты в Минске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.