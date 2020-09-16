Минск оценил ущерб от протестных акций

Прибирать за митингующими выходят более тысячи сотрудников ЖКХ

Более 1 тысячи работников ЖКХ и 80 единиц техники ежедневно выходят на улицы Минска, чтобы привести их в порядок после очередной акции протеста. Ущерб от действий митингующих в Минском горисполкоме оценили почти в 290 тысяч долларов.

"С начала несанкционированных мероприятий ущерб составил более 750 тысяч белорусских рублей. В среднем городу в обыкновенный будний день это обходится примерно в 10 тысяч белорусских рублей. Эта сумма в разы вырастает после выходных и составляет около 20-30 тысяч", - сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Минского горисполкома Владимир Лебедь.

Более тысячи сотрудников коммунального хозяйства и десятки единиц техники ежедневно направляются на незапланированные работы. Кроме уборки территории, работникам приходится устранять несанкционированные надписи на фасадах зданий, приводит слова Лебедя агентство БелТА.

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