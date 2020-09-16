Елизавета II потеряла власть над Барбадосом

Номинально страну возглавляет королева Великобритании

Правительство Барбадоса намерено со следующего года отказаться от монархии и объявить страну республикой. Сейчас официально главой государства является королева Великобритании Елизавета II.

"Пришло время оставить позади наше колониальное прошлое. Жители Барбадоса хотят главу государства барбадосца. Это окончательное заявление об уверенности в том, кто мы и чего мы можем достичь", - сказал генерал-губернатор в тронной речи перед открытием сессии парламента.

По его словам, таким образом страна хочет добиться полного суверенитета. Год объявления Барбадоса республикой приходится на 55-летие независимости государства, передает РИА Новости.

На сегодняшний день Елизавета II является главой Содружества Наций и действующим монархом в 15 независимых государствах - Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых островах, Тувалу и Ямайке.

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