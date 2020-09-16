Глава Минобороны России прибыл в Минск

Шойгу обсудит с белорусским коллегой военное сотрудничество

Министр обороны России Сергей Шойгу возглавил делегацию военных, которая прибыла 16 сентября в Минск. По данным белорусского оборонного ведомства, будут обсуждаться вопросы двустороннего военного сотрудничества.

"В Минск с рабочим визитом прибыла российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Белоруссии.

Днем ранее в Белоруссию прибыли подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Они примут участие в совместных российско-белорусских учениях "Славянское братство - 2020".

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