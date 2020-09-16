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Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

11:57
  • среда
  • 16 сентября 2020

Фигуристка примет участие в этапах Кубка России

Евгения Медведева решила вернуться в группу Этери Тутберидзе. Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира осенью под руководством своего тренера примет участие в первом и втором этапах Кубка России. Они пройдут в Сызрани и Москве.
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О возвращении российской фигуристки к Тутберидзе сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников. Спортсменка выиграла две серебряные медали на Олимпиаде-2018, после чего уехала в Канаду, в Торонто, где тренировалась под руководством Брайана Орсера.

Евгения Медведева занимает 13 место в рейтинге Международного союза конькобежцев. В прошлом году спортсменка завоевала бронзу на чемпионате мира. Также среди ее наград — золото и серебро Чемпионатов Европы, Чемпионата России и золото финала Гран-при.

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