Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Фигуристка примет участие в этапах Кубка России

Евгения Медведева решила вернуться в группу Этери Тутберидзе. Призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира осенью под руководством своего тренера примет участие в первом и втором этапах Кубка России. Они пройдут в Сызрани и Москве.

О возвращении российской фигуристки к Тутберидзе сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников. Спортсменка выиграла две серебряные медали на Олимпиаде-2018, после чего уехала в Канаду, в Торонто, где тренировалась под руководством Брайана Орсера.

Евгения Медведева занимает 13 место в рейтинге Международного союза конькобежцев. В прошлом году спортсменка завоевала бронзу на чемпионате мира. Также среди ее наград — золото и серебро Чемпионатов Европы, Чемпионата России и золото финала Гран-при.

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