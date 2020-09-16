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Тихановская рассказала, что хотела бы обсудить с Путиным

11:51
  • среда
  • 16 сентября 2020

Политик в своих заявлениях часто упоминает Россию

Светлана Тихановская, баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии, рассказала, о чем бы хотела поговорить с российским лидером Владимиром Путиным в случае личной встречи.

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Тихановская заявила, что президенту России "было бы разумно поддержать народ Белоруссии". Таким образом она напомнила о встрече Путина и Лукашенко, которая прошла в Сочи в понедельник, 14 сентября.

"Наверное, сказала бы, что белорусам уже не вернуться в то состояние, в котором мы жили до нового времени, до этого года, что разумно со стороны лидера Российской Федерации поддержать именно народ Беларуси. Думаю, что мы бы нашли, о чем поговорить", - сказала политик.

Она подчеркнула, что самое главное – донести до российского президента, что народ Белоруссии не хочет агрессии внутри государства, передает LB.ua. "Мы хотим сами решать, как нам двигаться дальше, с каким президентом развивать свою страну", - добавила Тихановская.

Согласно официальным данным, на президентских выборах 2020 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовало 10,1% населения. После окончания голосования в стране начались протестные акции, люди подозревают власть в фальсификации результатов выборов. Сама Тихановская покинула республику после объявления результатов голосования, сейчас политик находится в Литве.

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