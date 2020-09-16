Москвичей предупредили о холодных выходных

Синоптик дала прогноз на конец недели

Москвичам не стоит рассчитывать на хорошую погоду в грядущие выходные – суббота и воскресенье принесут с собой похолодание и дожди, предупредила синоптик Татьяна Позднякова.

"В предстоящие выходные дни погода будет меняться в сторону похолодания. Дневная температура в Москве останется на уровне 10-12 градусов. Дождя будет в выходные дни поменьше - он будет приниматься местами, но все-таки будет проглядывать солнце", - дала метеоролог прогноз на конец недели.

Позднякова подчеркнула, что ночь с субботы на воскресенье выдастся достаточно холодной. Хоть температурные значения и будут соответствовать сентябрю, но в Москве столбики термометров опустятся до 6-7 градусов, а по области – до 3 градусов, передает РИА Новости. В пониженных местах рельефа температура может упасть до нуля, добавила синоптик.

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