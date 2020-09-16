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ВОЗ отметила стабильность ситуации с коронавирусом в России

12:31
  • среда
  • 16 сентября 2020

Роста распространения инфекции не зафиксировано

Ситуация с коронавирусом в России стабильна. Роста распространения COVID-19 в стране не зафиксировано, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
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"На этот момент мы можем увидеть, что в европейском регионе во многих странах идет рост инфекции. Мы этого не видим в России", - сказала на онлайн-конференции представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Данные по России ежедневно предоставляются организации через национальный контактный институт, который занимается медико-санитарными правилами, отметила Вуйнович.

Представитель ВОЗ также сообщила, что на следующей неделе ожидается визит в Москву директора регионального бюро организации Ханса Клюге. В планах - встречи на высоком уровне.

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