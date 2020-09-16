В Центре Гамалеи одобрили приостановку испытаний оксфордской вакцины

Зарубежный препарат оказался опасным для здоровья

В НИЦ имени Гамалеи прокомментировали решение ученых из Оксфорда приостановить испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Ранее в ходе исследований врачи обнаружили у одного из добровольцев серьезные ухудшения состояния здоровья.

Зарубежную вакцину разрабатывают на основе аденовирусных векторов обезьян. Ведущий специалист института Гамалеи Федор Лисицин подчеркнул, что хоть подобные методы и представляются перспективными, они еще до конца не изучены. Российский исследователь одобрил решение иностранных коллег приостановить третью стадию испытаний препарата, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 24".

Отмечается, что у добровольца началась атрофия мышц и миопатия в месте введения вакцины.

"Хотя с точки зрения науки перспективно использовать аденовирусный вектор и шимпанзе, и другие на дальнюю перспективу - все очень правильно. Но на современный момент ещё не до конца все изучено, все предусмотрено. Поэтому то, что они приостановили исследования - это правильно, осложнение серьезно", - заявил Лисицын.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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