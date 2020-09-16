Максим Марцинкевич найден мертвым в челябинском СИЗО

По предварительным данным, он покончил с собой

В СИЗО №3 Челябинска скончался националист Максим Марцинкевич, известный как "Тесак". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным собеседника агентства, Марцинкевич покончил с собой. Телеграм-канал Life Shot сообщает, что тело националиста было обнаружено в среду рано утром. В камере он находился один.

Информацию о смерти Максима Марцинкевича радиостанции "Говорит Москва" подтвердил шоумен Стас Борецкий. Он усомнился в версии о самоубийстве националиста.

В 2017 году Максим Марцинкевич был приговорён к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о нападениях на людей, которых он считал наркоторговцами.

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