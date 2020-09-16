Берлин предложил Вашингтону миллиард за отказ от санкций против "Северного потока"

Германия готова вложиться в терминалы по приему СПГ

Германия предложила США миллиардную сделку – с условием, что американцы откажутся от санкций против проекта "Северный поток-2". По данным газеты Die Zeit, Берлин готов вложиться в строительство двух терминалов по приему сжиженного природного газа.

"В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию "Северного потока - 2", - цитирует издание письмо вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца. Оно было направлено 7 августа главе Минфина США Стивену Мнучину.

Источники газеты сообщают, что строительство двух терминалов по приему американского СПГ обойдется Берлину в 1 миллиард евро.

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