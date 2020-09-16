Тарзан удалил видео с признанием в измене Королевой

Ранее танцор публично заявил, что изменил жене

Стриптизер заявил, что не хочет быть "вторым Михаилом Ефремовым", и признался в измене, однако спустя несколько часов удалил запись. Подписчики раскритиковали Глушко за такое поведение.

В опубликованном ранее видеообращении Тарзан рассказал, что действительно изменил жене, но оправдываться за это перед обществом не собирается. Он назвал себя "мужчиной на 200%" и подчеркнул, что отвечать за свои поступки будет только "перед Богом и своей женой". Также Глушко обвинил свою любовницу в воровстве и пообещал, что девушка ответит за это "по полные помидоры".

В комментариях люди резко отреагировали на поступки Тарзана. Люди напомнили ему про измену и осудили за то, что танцор удалил видео.

"Тарзан, вы пришли в себя и удалили свои признания. Только то, что однажды было тут уже никуда не исчезнет. Если бы жена так поступила, ее бы вы навряд ли простили и поняли бы", "Сергей, там на странице Насти новый пост появился, пока еще не лайкнутый вами. Уверяю, он не менее интересный, чем все предыдущие за последние пару лет, которые, судя по лайкам, были Вам по душе", - написали комментаторы.

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