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В московском метро появился новый тематический поезд

08:30
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Внутри вагонов - интерактивная выставка

По Кольцевой линии метро начал ходить новый тематический поезд - он посвящен 75-летию российской атомной промышленности. В торжественной обстановке его запустили на этой неделе.

Внутри вагонов - целая интерактивная выставка, которая рассказывает об истории Росатома и обо всех его достижениях. А с помощью специальных QR-кодов пассажиры смогут в режиме дополненной реальности увидеть редкие документы, пульт управления Обнинской АЭС и даже ледокол "Лидер".

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Запуск тематического поезда к 75-летию отечественной атомной промышленности
Запуск тематического поезда к 75-летию отечественной атомной промышленности
Запуск тематического поезда к 75-летию отечественной атомной промышленности
Запуск тематического поезда к 75-летию отечественной атомной промышленности
Запуск тематического поезда к 75-летию отечественной атомной промышленности
Запуск тематического поезда к 75-летию отечественной атомной промышленности
Запуск тематического поезда к 75-летию отечественной атомной промышленности
Запуск тематического поезда к 75-летию отечественной атомной промышленности
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