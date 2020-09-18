В московском метро появился новый тематический поезд

Внутри вагонов - интерактивная выставка

По Кольцевой линии метро начал ходить новый тематический поезд - он посвящен 75-летию российской атомной промышленности. В торжественной обстановке его запустили на этой неделе.

Внутри вагонов - целая интерактивная выставка, которая рассказывает об истории Росатома и обо всех его достижениях. А с помощью специальных QR-кодов пассажиры смогут в режиме дополненной реальности увидеть редкие документы, пульт управления Обнинской АЭС и даже ледокол "Лидер".

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