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Онколог рассказала, у кого опухоли развиваются быстрее

13:32
  • среда
  • 16 сентября 2020

Вредные привычки влияют на весь организм

Врач-онколог Елена Смирнова предупредила, что курильщики, страдающие от рака толстой кишки, имеют более высокие риски смертности в сравнении с некурящими пациентами с тем же диагнозом.

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Смирнова заявила, что у курящих людей опухоли развиваются гораздо более агрессивно, проникают в соседние органы и раньше начинают давать метастазы. Однако не только курение негативно сказывается на самочувствии больных – значительную роль играют и другие вредные привычки.

"Также надо помнить, что диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием жиров, частое употребление спиртных напитков провоцируют рак. Как и низкая физическая активность", - добавила онколог.

Она отметила, что риск стремительного развития онкологических заболеваний во многом зависит от наследственности, возраста проявления новообразований у больного и родственников, а также тяжести клинической картины у членов семьи.

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