Супруга Порошенко возглавила список на выборах в горсовет Киева

Марина Порошенко не чувствует себя политиком

Список партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко на выборах в Киевский городской совет возглавила супруга экс-президента Украины. Марина Порошенко заявила, что ее цель – "развивать" столицу Незалежной.

"Сразу хочу сказать: не чувствую себя политиком, в первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной, и как будет развиваться наша столица", - заявила Порошенко.

В Киеве прошла презентация кандидатов в депутаты городского совета от политической партии "Европейская Солидарность". Выборы назначены на 25 октября, передает "Интерфакс".

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