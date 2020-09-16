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Супруга Порошенко возглавила список на выборах в горсовет Киева

13:34
  • среда
  • 16 сентября 2020

Марина Порошенко не чувствует себя политиком

Список партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко на выборах в Киевский городской совет возглавила супруга экс-президента Украины. Марина Порошенко заявила, что ее цель – "развивать" столицу Незалежной.
Супруга Порошенко готова попробовать себя в роли мэра Киева

"Сразу хочу сказать: не чувствую себя политиком, в первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной, и как будет развиваться наша столица", - заявила Порошенко.

В Киеве прошла презентация кандидатов в депутаты городского совета от политической партии "Европейская Солидарность". Выборы назначены на 25 октября, передает "Интерфакс".

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