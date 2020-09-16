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Главный инфекционист Москвы сделала прививку от коронавируса

13:35
  • среда
  • 16 сентября 2020

Она перенесла вакцинацию хорошо

Главный врач столичной инфекционной клинической больницы №1, главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина привилась от коронавируса. По ее словам, решение о вакцинации она приняла без колебаний.

Прививку от коронавирусной инфекции Сметанина перенесла хорошо, без подъема температуры. Дискомфорт в области введения вакцины прошел через несколько часов.

"Теперь у меня высокий уровень антител - 1,6 тыс., в несколько раз выше, чем у переболевших. По аналогии с гриппом мы можем судить и о возможных эффектах вакцинации против COVID-19 - формирующийся после прививки иммунный ответ будет защищать человека от болезни и осложнений", - сказал Сметанина, добавив, что широкий охват вакцинации благоприятно скажется на эпидемиологической ситуации.

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