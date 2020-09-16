Депутат Мосгордумы: Экономика Москвы достойно справляется с глобальным вызовом пандемии

Москва — один из самых "здоровых" в финансовом смысле городов планеты

Власти Москвы смогли выстроить оптимальную стратегию борьбы с пандемией коронавируса. Такое мнение высказала депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

По ее словам, Москва оказалась "одним из самых "здоровых" в финансовом смысле городов планеты". Это подтверждает исследование НИУ ВШЭ, в котором оценивался целый ряд экономико-социальных параметров крупных городов мира. По результат исследования, столица вошла в тройку наиболее успешно преодолевших эпидемию городов мира, уступив только Сеулу и Шанхаю.

"К концу 2021 года произойдет полное восстановление основных показателей экономики города, если не возникнет чрезвычайных ситуаций. Речь идет не только об основных отраслях экономики, но и о тех, которые сегодня работают с ограничениями. Отдельно отмечу, что выпадение доходов бюджета, произошедшее из-за пандемии, не привело к уменьшению финансирования городских социальных программ и обязательств", - добавила Гусева.

Она отметила, что уже в августе деловая активность в Москве восстановилась до уровня в 77% от аналогичного периода прошлого года. Это произошла благодаря поддержке правительством города потребительского спроса и малого и среднего бизнеса.

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