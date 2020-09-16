ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кузнецова рассказала о манипуляциях с горячим питанием школьников

14:03
  • среда
  • 16 сентября 2020

Не все добросовестно подошли к выполнению указа президента

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что по всей стране руководство школ по-разному восприняло поручение президента об обязательном горячем питании для учащихся начальных классов.
Детский омбудсмен Кузнецова стала мамой в седьмой раз

Омбудсмен рассказала, что в некоторых школах детям предоставляют только горячие завтраки, а где-то – обеды. По мнению Кузнецовой, это происходит из-за отсутствия конкретики в законопроекте, передает РИА Новости.

"Нам стала поступать информация о некотором манипулировании в ходе исполнения тех задач, которые возложены на регионы - не указано точно, какое горячее питание: в завтрак или в обед должен быть обеспечен ребёнок. И начинаются или в образовательной организации, или в целом по субъекту некоторые разные трактовки в исполнении этого законопроекта", - отметила она.

Кузнецова выразила уверенность, что ситуацию можно решить, если родители школьников будут поддерживать обратную связь с руководством школ и представителями общественных организаций, которые занимаются мониторингом питания.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что все школьники с 1 по 4 класс должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Школьная столовая
Школьная столовая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.