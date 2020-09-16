Кузнецова рассказала о манипуляциях с горячим питанием школьников

Не все добросовестно подошли к выполнению указа президента

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что по всей стране руководство школ по-разному восприняло поручение президента об обязательном горячем питании для учащихся начальных классов.

Омбудсмен рассказала, что в некоторых школах детям предоставляют только горячие завтраки, а где-то – обеды. По мнению Кузнецовой, это происходит из-за отсутствия конкретики в законопроекте, передает РИА Новости.

"Нам стала поступать информация о некотором манипулировании в ходе исполнения тех задач, которые возложены на регионы - не указано точно, какое горячее питание: в завтрак или в обед должен быть обеспечен ребёнок. И начинаются или в образовательной организации, или в целом по субъекту некоторые разные трактовки в исполнении этого законопроекта", - отметила она.

Кузнецова выразила уверенность, что ситуацию можно решить, если родители школьников будут поддерживать обратную связь с руководством школ и представителями общественных организаций, которые занимаются мониторингом питания.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что все школьники с 1 по 4 класс должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день.

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