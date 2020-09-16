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Песков удивился заявлению Тихановской о "гарантиях" для Лукашенко

13:51
  • среда
  • 16 сентября 2020

Представитель Кремля счел его недостойным комментариев

Александр Лукашенко – действующий президент Белоруссии. И он едва ли нуждается в каких-либо гарантиях со стороны белорусской оппозиции, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности" при мирном уходе

"Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутреннее дело Белоруссии", - заявил журналистам представитель Кремля.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее заявила, что оппозиция готова предоставить Александру Лукашенко гарантии безопасности. Однако лишь в том случае, если белорусский лидер "мирно" отойдет от власти.

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