Депутат МГД Лариса Картавцева: Ситуация с COVID-19 в Москве остаётся стабильной

Парламентарий оценила эпидемиологическую ситуацию в городе

Медработники и сотрудники социальных учреждений, участвующие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, продолжат получать стимулирующие выплаты. Депутат Мосгордумы Лариса Картавцева заявила, что деньги будут выплачены до 15 октября.

Парламентарий отметила, что угроза распространения COVID-19 продолжает сохраняться. В связи с этим было принято решение сохранить выплаты. Также Картавцева подчеркнула, что, помимо коронавируса, медработники будут заняты из-за всплеска сезонных заболеваний.

Депутат подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация в Москве продолжает оставаться стабильной, хотя в среду, 16 сентября, суточный прирост заболевших составил 750 человек. "Этому есть простое объяснение - увеличение количества тестов", - считает Картавцева.

Ежедневно в Москве проводят порядка 60 тысяч ПЦР-тестов и около 50 тысяч ИФА-тестов. По сравнению с началом августа заполняемость записи на ПЦР-тестирование в городских поликлиниках увеличилась почти в два раза, передает АиФ.

"Мэр Москвы выразил уверенность в готовности к любым негативным сценариям, но искренне надеемся, что таких у нас не будет", - заявила депутат. Она напомнила о необходимости соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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