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ВОЗ предупредила мир о новой пандемии

14:26
  • среда
  • 16 сентября 2020

Человечество плохо подготовлено к масштабным бедствиям

Пандемия COVID-19 показала катастрофическую неготовность мира к борьбе с масштабным бедствием. И это несмотря на то, что еще год назад человечество предупреждали об угрозе, лидеров стран призывали предпринять совместные действия. Однако сегодня "дезориентированный из-за COVID-19 мир страдает от отсутствия лидерства и своевременных действий", сказано в докладе Совета по мониторингу глобальной готовности.
ВОЗ отметила стабильность ситуации с коронавирусом в России

Доклад опубликован в преддверии 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И об обозначенных в нем проблемах намерены готовить на сессии представители Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ уверены, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой пандемии - несмотря на то, что нынешний коронавирус все еще не побежден. С трибуны ООН ВОЗ призовет мировых лидеров поддержать механизм по ускорению доступа к средствам борьбы с COVID-19, созданный в апреле этого года, сказано в пресс-релизе организации.

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