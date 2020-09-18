Футбол во время пандемии: команда из ФРГ пропустила 37 голов из-за социальной дистанции

Матч превратился в фейк

Это больше чем футбол. Это настоящий подвиг на поле. Спортивная сенсация, прогремевшая на весь мир. В Германии две команды из 11 дивизиона сыграли со счетом 37 – 0. И этот матч совсем не напоминал захватывающую спортивную битву.

А всему виной социальная дистанция, которую строго соблюдали игроки команды "Рипдорф-Мольцен II". Их соперник – команда "Хольденштедт" громила врага как хотела.

При всем серьезном отношении к пандемии, сеть не устает потешаться над особо ответственными или изобретательными персонажами, вносящими свой личный вклад в борьбу с COVID-19 – в банках, в магазинах, других общественных пространствах.

А что касается футбольного матча - тут важна предыстория. Игроки команды "Рипдорф" узнали, что футболисты "Хольденштедта" контактировали с носителем коронавируса и просто отказались играть – вдруг у соперника COVID-19.

Но местная футбольная ассоциация пригрозила штрафом и матч состоялся. Атлеты из "Рипдорф-Мольцен II" решили в ходе игры соблюдать социальную дистанцию, по сути, просто наблюдали за игрой, превратив матч в настоящий фейк. Но прославились на весь мир.

Все же такой футбол нам не нужен. Игра в режиме – в действительности все не так, как на самом деле.

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