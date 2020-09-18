"На волне негатива против России": объяснен новый выпад Польши по делу Качиньского

Требования польских властей об аресте авиадиспетчеров обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему Варшава именно сейчас вновь усомнилась в результатах расследования Межгосударственного авиационного комитета? И удастся ли Польше добиться международного ордера на арест россиян?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответила советник Международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Эта история вновь появляется перед 17 сентября. Что такое 17 сентября для Белоруссии? Это день воссоединения западных земель, которые ушли из-под контроля Польши. Это еще одна трагедия в польской мифологии. Основной смысл и идентичность Польши – представлять себя как жертву. Сейчас идет волна негативной информации против России. И Польша хочет добавить в этот негативный поток еще один элемент", - рассказала она.

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