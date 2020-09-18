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В Европе ужесточают карантинные меры из-за нового всплеска пандемии

08:34
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 30 миллионов

Число заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 30 миллионов человек. Большинство инфицированных по-прежнему в США. Далее следуют - Индия и Бразилия, передает "ТВ Центр".
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На трёхнедельный карантин в пятницу уходит Израиль. Недовольные ужесточением ограничений накануне вышли на акции протеста. Сегодня в стране закрываются торговые центры, салоны красоты, гостиницы и спортзалы. Жителям нельзя удаляться от дома более чем на 500 метров и ходить в гости. В море можно только искупаться, загорать запрещено.

Рекордный с пика пандемии рост заболевших фиксируют в Европе. С этой пятницы карантинные меры ужесточают в Лионе и Ницце. В этих французских городах прекращают работу бары, а гражданам можно собираться группами не более 10 человек. В Мадриде вновь ограничивают передвижение людей по городу.

А в Великобритании из-за роста числа заболевших возникли проблемы со сдачей и обработкой тестов на коронавирус. Тысячи жителей королевства обеспокоены тем, что долгое время не могут узнать о состоянии своего здоровья. В некоторых городах Британии начали вводить повторные ограничения.

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