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Собянин оценил ситуацию с ОРВИ и гриппом в Москве

07:57
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Она в 1,5-2 раза лучше, чем в предыдущие годы, заявил мэр столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию по ОРВИ и гриппу в Москве. По сравнению с прошлым годом обстановка лучше в 1,5-2 раза, сообщил он.

"Не знаю, с чем это связано, некоторые говорят с тем, что мы все-таки стали больше себя беречь, люди в масках стали ходить", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

14 августа Собянин призвал москвичей пройти вакцинацию от гриппа. По его словам, это особенно важно в условиях пандемии.

"Наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст, поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппа", - говорил тогда мэр.

Москвичей ранее неоднократно призывали сделать прививку от гриппа, чтобы обезопасить себя и окружающих. Врачи отмечают, что организм человека может заразиться и гриппом, и коронавирусом одновременно. В таком случае течение болезни будет тяжелым.

В этом году в Москве для создания надёжного уровня коллективного иммунитета планируется привить не менее 60% населения, а среди контингентов риска – 75%, говорится на сайте управления Роспотребнадзора по столице. Для этого в московских организациях здравоохранения в настоящее время есть достаточное количество вакцины против гриппа.

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