Собянин рассказал о реализации программы реновации в Северном Измайлове

Всего в районе в программу включено почти 180 домов

В Северном Измайлове в рамках масштабной градостроительной программы реновации появился новый жилой комплекс. В четверг с будущими новосёлами встретился мэр Москвы Сергей Собянин. Всего в районе в программу включено почти 180 домов. Помимо нового комфортного жилья, для жителей района возведут и всю необходимую инфраструктуру. Также в проекте - благоустройство территории и реконструкция улично-дорожной сети.

Ирина и Алексей готовятся к переезду. Новый дом на улице Константина Федина находится буквально в нескольких минутах пешком от старой пятиэтажки. Квартира здесь будет тоже двухкомнатная, но уже с удобной и современной планировкой, более просторной кухней и ванной.

"Такую красоту нельзя сравнить, конечно, с пятиэтажками... Шикарные квартиры, особенно двухкомнатные, очень удобная планировка, нам очень все нравится, ждем не дождемся переезда!" – сказала Ирина Исмайлова.

Привычный район, метро в трёх минутах, да и соседи те же! Из нового - комфорт и современные стандарты жизни. Яркие фасады, большая площадка с горками и качелями. Свои старые пятиэтажки после переезда новосёлы увидят из окон новых квартир, а все это время, с самого начала строительства, они могли, даже не выходя из дома, наблюдать за ходом работ.

"Гуляем, смотрим со стороны, как идет стройка, с нулевого этапа все наблюдаем... Все на совесть делается! Хочется уже переехать из старых стен в новые", - заявил Александр Иванов.

"Те дома уже отслужили свой срок, вкладывание в ремонт тоже не актуально, а здесь все новое. Те были обустроены нашими дедами, мамами, ну сейчас можно сказать свое сами получаем", - сообщил Олег Майоров.

Они ждали этого несколько лет. Уже в ноябре жители 13 пятиэтажек района Северное Измайлово смогут переехать в новые квартиры. Сегодня дома вместе с будущими новосёлами осмотрел Сергей Собянин.

"Вообще жители вашего района были одними из главных инициаторов программы реновации неслучайно, потому что почти половина района должны переехать в новые лома. Представляете, половину района заново нужно построить, переселить, всё, что построено в предыдущие десятилетия, полвека, все должно буквально за несколько лет перестроиться. Помимо домов, должны построить детские сады, школы, поликлиники, ФОКи. Этот год для нас революционный. Все говорили: когда будет обсуждение программы реновации - вот оно реально в этом году в большинстве районов состоялось. Теперь все видят, как это будет выглядеть", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

31-этажный двухсекционный дом тоже построили на месте снесённых пятиэтажек по индивидуальному проекту. Всего здесь более тысячи квартир: одно-, двух- и трёхкомнатные. Чистовая отделка уже завершена, установлена сантехника и кухонные плиты. Сегодня семьи впервые заглянули в свои будущие спальни, детские и гостиные.

Программу реновации в Москве утвердили в августе 2017 года. Современные многоэтажные дома строятся во всех столичных округах. Тысячи семей уже переехали, а всего новые квартиры должны получить более миллиона москвичей.

Полина Кастрицкая, Илья Ушаков, Евгений Рыбин, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр".

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