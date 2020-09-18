Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов

Больше всего зараженных по-прежнему в США

Число случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии перевалило за 30 миллионов. Последние данные по ситуации с COVID-19 опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

Как подсчитали эксперты университета на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, количество инфицированных достигло 30 003 378 человек. Жертвами коронавируса стали 943 203 пациента, выздоровели от COVID-19 со времени начала пандемии 20 398 381 человек.

По-прежнему больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в США - 6 664 021. В Индии, которая на втором месте, зафиксировано 5 118 253 заболевших, в Бразилии - 4 419 083 пациентов с коронавирусом.

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