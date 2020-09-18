В России могут ввести студенческий капитал

В Госдуме предложили поддержать выпускников материально

В Госдуме разработали новый законопроект, согласно которому выпускникам вузов начнут выдавать 500 тысяч рублей, а выпускникам средних специальных учебных учреждений – 250 тысяч. Автором инициативы стал замруководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов. В ближайшее время документ направят в правительство на рассмотрение.

"При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования", - сказано в документе.

Предполагается, что студкапитал будет у студентов-очников, получающих образование этого уровня впервые. Также на помощь смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как бесплатно, так и платно.

Тумусов подчеркнул, что многие выпускники после окончания обучения остаются без денег, поэтому он считает нужным вернуться к принципу "подъемных", которые выплачивали выпускникам в советское время. При этом потратить студкапитал можно будет потратить лишь после получения диплома и на ограниченный список целей, среди которых оплата проезда, аренда жилья или открытие своего дела, передает РИА Новости.

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