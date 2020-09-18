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Собянин решил включить отопление в Москве раньше срока

08:26
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Чтобы жители столицы меньше простужались

Тепло в дома москвичей в этом году подадут раньше обычного. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в этом году особенно важно, чтобы горожане не простужались.
Найден способ снизить затраты на отопление на 15%

"Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями - это очень важно в этом году", - сказал столичный градоначальник в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Собянина, власти будут следить за погодой – и включат отопление, как только почувствуют серьезное похолодание. Обычно тепло в домах включается, когда несколько дней подряд среднесуточная температура держится возле отметки плюс 8 градусов.

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