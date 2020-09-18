Собянин решил включить отопление в Москве раньше срока

Чтобы жители столицы меньше простужались

Тепло в дома москвичей в этом году подадут раньше обычного. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в этом году особенно важно, чтобы горожане не простужались.

"Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями - это очень важно в этом году", - сказал столичный градоначальник в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Собянина, власти будут следить за погодой – и включат отопление, как только почувствуют серьезное похолодание. Обычно тепло в домах включается, когда несколько дней подряд среднесуточная температура держится возле отметки плюс 8 градусов.

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