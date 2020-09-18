Новая разметка на Большой Ордынке озадачила москвичей

Но все оказалось просто

На Большой Ордынке появилась новая разметка, которая ставит в тупик не только автомобилистов, но и велосипедистов. Белые и красно-оранжевые полосы, то ровные, то прерывистые, то двойные, то одинарные. Горожане не понимают, как это трактовать.

Новый облик дорожного полотна на Большой Ордынке удивила всех участников дорожного движения. Автомобилисты обнаружили абсолютно новую разметку. Велосипедистов озадачил цвет и местоположение своей дорожки: "Немножко смущает, что это правая сторона. Велосипедисту надо как бы слева ехать. Вот это меня напрягает".

На самом деле все просто. Оранжевый - значит, временный. Теперь велодорожка есть не только слева в сторону Кремля, но и справа - к Садовому кольцу, правда, она уже попутная, а не встречная. И это допустимо на улицах с односторонним движением. Оранжевой дорожка будет недолго. Ее либо перекрасят в привычный белый, либо совсем уберут. Все будет зависеть от ее востребованности.

"Мы считаем количество велосипедистов. У нас есть система мониторинга, система наблюдения через видеокамеры. Если возникают какие-то конфликтные ситуации, либо с заездом автомобиля на велополосу либо с выездом велосипедистов на проезжую часть, то вот это все у нас мониторится. Мы это будем по итогам сезона анализировать и уже принимать решение о том, насколько проект успешен", - объясняет замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян.

Судьба велодорожки решится в конце осени. А вот разметка парковки, которая оказалась не рядом с тротуаром, а на некотором отдалении, и весьма озадачила многих водителей, скорее всего, так там и останется. По крайней мере, та, что размечена белым цветом.

Новые парковочные места появились за счет сужения проезжей части. Теперь на Большой Ордынке вместо трех полос - две. Крайняя левая во многих частях улицы задействована под парковку. Но уже перед Серпуховской площадью количество полос прежнее. Дорога расширяется, чтобы не создавать помех движению. Парковку с левой стороны обозначили не совсем привычной пунктирной разметкой.

"Она не привязана к длине транспортного средства. То есть зачастую бывает так, что на одно парковочное место, которое у нас длиной 6, 5 или 7 метров, паркуется небольшой автомобиль типа смарт, и все это выглядит достаточно странно. Водители некоторые не понимают, могут ли они припарковаться, скажем так, на половину парковочного места", - говорит Шахбазян.

Благодаря этому, вместо 30 парковочных мест будет 130. По факту - еще больше. Более того, парковка стала неким буфером между велосипедистами и потоком машин. Правда, к таким переменам придется привыкать и водителям и пассажирам.

Добавили и островки безопасности. Это так называемая "умная разметка", которая позволяет водителю заранее увидеть, что впереди могут стоять машины. За экспериментом следят в ЦОДД, если никаких конфликтных ситуаций не будет, то его могут провести и на других центральных улицах города.

Екатерина Гоголева, Евгений Рыбин, Сергей Долгих, "ТВ Центр".

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