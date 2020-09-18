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Москвичей в пятницу ждет дождливая и прохладная погода

08:37
  • пятница
  • 18 сентября 2020

В столице продолжатся дожди

В пятницу днем в Москве и области продолжатся дожди, однако они будут не настолько сильными, как в четверг, заявил метеоролог Александр Синенков.

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"Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременные дожди по всему региону. Температура воздуха плюс 11-13 в Москве, по области плюс 9-14", - сказал он.

Метеоролог отметил, что количество осадков составит 7-10 миллиметров при норме в 65. Он добавил, что за четверг, 17 сентября, выпала половина месячной нормы осадков.

Синенков рассказал, что ветер будет западным и северо-западным, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 742 миллиметра ртутного столба, передает РИА Новости.

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