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Россиянам рассказали, как вернуть деньги после ошибочного перевода

09:04
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Это сложно, но возможно

Ошибка в одной цифре телефонного номера или банковской карты приводит к тому, что денежный перевод вместо нужного получателя отправляется к незнакомым людям. Как быть в такой ситуации, рассказал эксперт по управлению финансами Алексей Кричевский.

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"Самый простой способ избежать такой проблемы – перепроверять реквизиты платежа. В любом банковском приложении адресат и данные перевода перепроверяются во время подтверждения платежа, поэтому, в целом, чтобы ошибиться, нужно не заметить помарку в реквизитах дважды", - подчеркнул эксперт.

Если ошибка все-таки произошла, то первым делом необходимо обратиться в свой банк и объяснить ситуацию. Сотрудники кредитной организации сами свяжутся с представителями другого банка и обсуждают с ними способы решения проблемы.

Если на общение с банком времени нет, то можно попробовать самостоятельно связаться с получателем. В случае если человек отказывается возвращать деньги, можно пригрозить ему судом и статьей 1102 ГК РФ "Обязанность возвратить незаконное обогащение".

При этом к заявлению в полицию следует приложить все имеющиеся доказательства своей правоты: переписки, распечатки звонков и документы из банка об ошибочном переводе средств, передает агентство "Прайм".

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