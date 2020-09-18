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Проект "Музыка в метро" стартовал на станциях МЦД

08:44
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Выбраны две станции – "Волоколамская" и "Славянский бульвар"

Проект "Музыка в метро" расширяется. Он стартовал на станциях Московских центральных диаметров.

Площадок пока две: на "Славянском бульваре" - МЦД-1 и "Волоколамской" - МЦД-2. Места выбраны в безопасных и удобных для пассажиров местах: музыкантов слышно отлично, при этом потоку они не мешают. А при желании к исполнителям к можно подойти и поближе.

Музыка будет звучать почти весь день, начиная с 10 утра, с небольшим перерывом. Выступления бесплатны для всех.

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Проект "Музыка в метро"
Проект "Музыка в метро"
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