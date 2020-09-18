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Чем грозит ФРГ остановка строительства "Северного потока-2"

11:48
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Ситуацию вокруг "Северного потока-2" подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Чем грозит Германии остановка строительства газопровода? И будет ли в итоге реализован этот проект?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Для нас это не принципиально. Они могут построить хоть 10 терминалов, потому что в Европе в 20-м году мы наблюдали приток дополнительных объемов СПГ. Но этот связано не с тем, что там строили терминалы", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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