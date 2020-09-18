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Известный врач призвал не бояться температуры 37 градусов

09:31
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Стоит ориентироваться на самочувствие

Температура выше привычной 36,6 не всегда указывает на начало болезни. В каких случаях не нужно волноваться, если градусник показывает выше 37, рассказал врач Андрей Продеус.

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"Сама по себе температура не является опасной. Большее значение имеет самочувствие человека. Если есть симптомы интоксикации, человеку плохо, даже если у него условно нормальная температура, тогда человек, скорее всего, болен. Просто постоянное повышение температуры и температура из серии 37,1, измеренная под мышкой правильным прибором, беспокойство вызывать не должна", - объяснил специалист.

По его словам, нормальной считается температура в пределах 36,2-37,2 градуса. При этом максимальных значений она достигает вечером, а до минимальных опускается ночью. Также Продеус подчеркнул, что показания градусника напрямую зависят от того, где находится градусник: во рту, подмышечной впадине и так далее.

Однако, температура выше 37 градусов не должна держаться постоянно, предупредил врач. Если такое происходит, стоит обратиться к специалисту, передает Радио Sputnik.

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