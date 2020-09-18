Известный врач призвал не бояться температуры 37 градусов

Стоит ориентироваться на самочувствие

Температура выше привычной 36,6 не всегда указывает на начало болезни. В каких случаях не нужно волноваться, если градусник показывает выше 37, рассказал врач Андрей Продеус.

"Сама по себе температура не является опасной. Большее значение имеет самочувствие человека. Если есть симптомы интоксикации, человеку плохо, даже если у него условно нормальная температура, тогда человек, скорее всего, болен. Просто постоянное повышение температуры и температура из серии 37,1, измеренная под мышкой правильным прибором, беспокойство вызывать не должна", - объяснил специалист.

По его словам, нормальной считается температура в пределах 36,2-37,2 градуса. При этом максимальных значений она достигает вечером, а до минимальных опускается ночью. Также Продеус подчеркнул, что показания градусника напрямую зависят от того, где находится градусник: во рту, подмышечной впадине и так далее.

Однако, температура выше 37 градусов не должна держаться постоянно, предупредил врач. Если такое происходит, стоит обратиться к специалисту, передает Радио Sputnik.

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