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Шторм в Москве повалил сотни деревьев

09:19
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Повреждены десятки автомобилей

Московские власти подсчитывают ущерб, причиненный столице бушевавшей накануне стихией. Ветром, скорость которого достигала 22 метров в секунду, повалило более 120 деревьев. Повреждения получили свыше 40 автомобилей.
Шторм в Петербурге повалил деревья и оборвал ЛЭП (видео)

Несколько человек получили травмы. На столичном стадионе "Крылья советов" порывом ветра снесло футбольные ворота, они упали на 33-летнего мужчину. Пострадавший получил перелом позвоночника, он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Инциденты зафиксированы и в Подмосковье: в Солнечногорском районе дерево упало на автобусную остановку, два человека получили травмы.

Как подсчитали сотрудники метеобюро Москвы, менее чем за сутки в столице местами выпало до 45 мм осадков. По данным синоптиков, это около 70% месячной нормы – в сентябре она составляет 65 мм, передает "Интерфакс".

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