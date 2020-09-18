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Сергунина рассказала о востребованности образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ

09:19
  • пятница
  • 18 сентября 2020

Там представлены лучшие мировые и отечественные образовательные практики

Больше 420 тысяч человек познакомились с программами инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ с момента его открытия два года назад. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Это современный образовательный проект, и, надо сказать, весьма востребованный. Аналогов ему пока нет ни в России, ни в Европе. По принципу одного окна "Техноград" объединяет много возможностей. Здесь можно пройти профориентационный тест, получить консультацию специалиста по развитию карьеры, поучаствовать в тренинге, повысить квалификацию или освоить новую профессию на интенсивном курсе", - отметила Сергунина.

Сейчас в "Технограде" представлены лучшие мировые и отечественные образовательные практики более чем по 40 перспективным специальностям и профессиям будущего. Комплекс ориентирован на посетителей любого возраста.

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Комплекс "Техноград"
Комплекс "Техноград"
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